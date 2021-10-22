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Стало відомо, хто може стати новим головою Верховного Суду

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

На посаду нового голови Верховного Суду претендують Всеволод Князєв, Володимир Погребняк і Олег Ткачук. Вибори голови пройдуть на пленумі в п'ятницю 22 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із засідання пленуму.

Що відомо про кандидатів

Князів є секретарем Великої Палати Верховного Суду. До цього працював у Миколаєві в обласному адмінсуді і був його головою. Також вів викладацьку діяльність і має адвокатське посвідчення.

Володимир Погребняк є суддею Касаційного госпсуду ВС.
Він народився в Харківській області, працював у районному суді Ізюму, а з 2012 - у Вищому господарському суді.

Олег Ткачук є суддею Касаційного цивільного суду ВС. Був головою Ради суддів.

Як проходять вибори голови ВС

Новий голова Верховного суду вступить на посаду з 1 грудня терміном на 4 роки.
При цьому частина суддів виступила проти проведення виборів голови ВС 22 жовтня, так як діючий голова Валентина Данішевська ще не пішла з посади.

Вибирати "наперед" нового керівника є неправильним, заявив суддя ВС Олександр Прокопенко. Але більшість на пленумі (135 проти 20) не підтримала таку позицію.

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ВСУ