Стало известно, кто станет новым главой Херсонской ОГА
Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Херсонской областной государственной администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской облгосадминистрации", - отметил он.
Янушевич до апреля 2016 года был исполнительным директором Украинского государственного центра радиочастот. С сентября 2013 по март 2014 года - замглавы Государственной финансовой инспекции. До этого работал в Миграционной службе, еще раньше - замглавы Государственной службы финансового мониторинга.
Напомним, ранее в июле президент Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской ОГА. Исполняющим обязанности временно назначен Дмитрий Бутрий.
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