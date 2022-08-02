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Стало известно, кто станет новым главой Херсонской ОГА

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Киев, Вторник 02 августа 2022 18:39
Стало известно, кто станет новым главой Херсонской ОГА Фото: Кабмин согласовал кандидата на должность главы Херсонской ОГА (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Херсонской областной государственной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской облгосадминистрации", - отметил он.

Янушевич до апреля 2016 года был исполнительным директором Украинского государственного центра радиочастот. С сентября 2013 по март 2014 года - замглавы Государственной финансовой инспекции. До этого работал в Миграционной службе, еще раньше - замглавы Государственной службы финансового мониторинга.

Напомним, ранее в июле президент Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской ОГА. Исполняющим обязанности временно назначен Дмитрий Бутрий.

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Кабинет Министров Украины Херсонская ОГА
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