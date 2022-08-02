Стало відомо, хто стане новим головою Херсонської ОДА
Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської облдержадміністрації", - зазначив він.
Янушевич до квітня 2016 року був виконавчим директором Українського державного центру радіочастот. З вересня 2013 по березень 2014 року - заступник голови Державної фінансової інспекції. До цього працював у Міграційній службі, ще раніше - заступник голови Державної служби фінансового моніторингу.
Нагадаємо, раніше в липні президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської ОДА. Виконуючим обов'язки тимчасово призначений Дмитро Бутрій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.