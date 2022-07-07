Кто станет новым главой Черновицкой ОГА: назван кандидат
Кабинет министров Украины на заседании 7 июля 2022 года согласовал назначение нового главы Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, на заседании правительства было согласовано назначение Руслана Запаранюка главой Черновицкой ОГА.
Что о нем известно
Запаранюк является начальником черновицкого филиала АО "Ощадбанк". На местных выборах в 2020 году баллотировался в областной совет от партии "Единая Альтернатива", но не прошел. Является непубличным человеком, в скандалах не был замечен.
Напомним, в июне стало известно, что Сергей Осачук будет уволен с должности руководителя Черновицкой областной администрации.
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