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Кто станет новым главой Черновицкой ОГА: назван кандидат

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Киев, Четверг 07 июля 2022 18:51
Кто станет новым главой Черновицкой ОГА: назван кандидат Фото: кандидат на должность главы Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк (facebook_com_Руслан_Запаранюк)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины на заседании 7 июля 2022 года согласовал назначение нового главы Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, на заседании правительства было согласовано назначение Руслана Запаранюка главой Черновицкой ОГА.

Что о нем известно

Запаранюк является начальником черновицкого филиала АО "Ощадбанк". На местных выборах в 2020 году баллотировался в областной совет от партии "Единая Альтернатива", но не прошел. Является непубличным человеком, в скандалах не был замечен.

Напомним, в июне стало известно, что Сергей Осачук будет уволен с должности руководителя Черновицкой областной администрации.

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