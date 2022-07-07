Хто стане новим головою Чернівецької ОДА: названо кандидата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, на засіданні уряду було погоджено призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької ОДА.

Що про нього відомо

Запаранюк є начальником чернівецької філії АТ "Ощадбанк". На місцевих виборах у 2020 році балотувався до обласної ради від партії "Єдина Альтернатива", але не пройшов. Є непублічною людиною, в скандалах не був помічений.