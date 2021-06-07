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Стало известно, когда состоятся следующие заседания ТКГ: что обсудят

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Луганск, Понедельник 07 июня 2021 11:03
Стало известно, когда состоятся следующие заседания ТКГ: что обсудят Фото: стало известно, когда состоятся следующие заседания ТКГ (twitter.com/mtot.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На этой неделе очередные заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференций состоятся 8 и 9 июня. Согласно повестке дня будет рассмотрен вопрос по урегулированию ситуации на востоке Украины и совершенствование контрольного механизма.

Об этом сообщает пресс-служба ТКГ.

Как отмечается в сообщении, планируется обсудить имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита, обеспечения безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, а также продолжение разработки плана совместных шагов.

Кроме того, в ходе заседания планируется обсудить возобновление работы КПВВ и открытие новых в городах Золотое и Счастье, а также обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории и восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4 ("нормандской четверки", - ред.), цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - добавляют в пресс-службе.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что встречи группы необходимо вместо Беларуси перенести в нейтральную страну. По его мнению, это может быть Швейцария или Финляндия.

Добавим, что в Швейцарии разрабатывают меры по ограничению доступа летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой на время саммита лидеров США и России Джо Байдена и президента России Владимира Путина, который запланирован на 16 июня.

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