Стало відомо, коли відбудуться наступні засідання ТКГ: що обговорять

Цього тижня чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій відбудуться 8 та 9 червня. Згідно з порядком денним буде розглянуто питання щодо врегулювання ситуації на сході України та вдосконалення контрольного механізму.

Як зазначається у повідомленні, планується обговорити імплементацію Мінських угод і підсумків Паризького саміту, гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, а також продовження розробки плану спільних кроків.

Окрім того, під час засідання планується обговорити відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у містах Золоте і Щастя, а також обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

"Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4 ("нормандської четвірки" - ред.), мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню", - додають у прес-службі.