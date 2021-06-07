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Стало відомо, коли відбудуться наступні засідання ТКГ: що обговорять

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Луганськ, Понеділок 07 червня 2021 11:03
Стало відомо, коли відбудуться наступні засідання ТКГ: що обговорять Фото: стало відомо, коли відбудуться наступні засідання ТКГ (twitter.com/mtot.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Цього тижня чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій відбудуться 8 та 9 червня. Згідно з порядком денним буде розглянуто питання щодо врегулювання ситуації на сході України та вдосконалення контрольного механізму.

Про це повідомляє прес-служба ТКГ.

Як зазначається у повідомленні, планується обговорити імплементацію Мінських угод і підсумків Паризького саміту, гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, а також продовження розробки плану спільних кроків.

Окрім того, під час засідання планується обговорити відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у містах Золоте і Щастя, а також обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

"Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4 ("нормандської четвірки" - ред.), мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню", - додають у прес-службі.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що зустрічі групи необхідно замість Білорусі перенести до нейтральної країни. На його думку, це може бути Швейцарія чи Фінляндія.

Додамо, що у Швейцарії опрацьовують заходи з обмеження доступу літальних апаратів у повітряний простір над Женевою на час саміту лідерів США і Росії Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, який запланований на 16 червня.

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