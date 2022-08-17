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Стало известно, снимут ли запрет на выезд мужчин в ближайшее время

Фото: нардеп Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Мужчинам, не подлежащим призыву на военную службу по мобилизации в ближайшее время вряд ли разрешат выезжать за границу. Впрочем, на эту тему ведутся активные дискуссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского во время брифинга.

"Пока этот вопрос не решен. Будет ли он решен в ближайшее время - у меня такой уверенности нет, учитывая дискурсивность и остроту", - сказал Вениславский.

При этом он подчеркнул, сейчас по этому вопросу есть так называемый статус-кво.

"То есть студенты и другие категории лиц, которые по закону имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, они имеют возможность выезжать за пределы страны при наличии подтверждающих документов, другие должны оставаться в Украине, если у них нет законных оснований для пересечения госграницы", - пояснил Вениславский.

Запрет выезда военнообязанным

Отметим, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как негодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

Петиции украинцев

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом снять ограничения на выезд с Украины для мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта

Ее инициатор выразила убеждение, что якобы воевать должны боеспособные граждане, а "айти-, соц-, креативные, технические и другие специалисты могут воевать на информационном фронте". Также, по ее мнению, такие мужчины могут быть полезнее за рубежом.

На что Зеленский заявил, что отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения.

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