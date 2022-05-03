Стало известно, как "Слуга народа" будет помогать переселенцами за рубежом

"Несмотря на все сложности, связанные с войной, наши граждане должны иметь достойные условия жизни: возможность трудоустроиться, качественную медицину и образование, питание. Обеспечить для них нормальную и комфортную жизнь в другой стране - наша задача. А после завершения войны будет другое - создать такие же условия для безопасной жизни в Украине, чтобы продолжить ее развитие", - отметила она.

Так, на днях начнется серия рабочих поездок по странам, которые предоставили убежище украинцам. Депутаты проедут по всей Европе: от Польши до Нидерландов, от Эстонии до Италии.

"Мы хотим увидеть, как живут временные переселенцы, смогут ли они найти работу, имеют доступ к медицинским услугам, как учат их детей, какие проблемы возникают с оформлением документов и тому подобное", - сказала член координационного совета, председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Как отметила заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря, народные депутаты уже определили наиболее проблемные вопросы для пребывания временных переселенцев за рубежом - это образование, медицинская помощь, трудоустройство и условия жизни.

Для изучения проблемных вопросов переселенцев депутаты разделились на группы из определенных сфер (бытовые условия, образование, трудовые ресурсы, медицинское обеспечение, защита детей, информационное обеспечение). Так, например заместитель председателя фракции "Слуги народа" Павел Сушко, занимается вопросами защиты прав детей.

"Перед собой ставлю задачу выяснить такие вопросы, как страна пребывания предоставляет специальные условия для защиты детей (специальное питание, досуг, психологическая помощь, лечение и реабилитация для детей с инвалидностью), условия принятия и пребывания сирот и детей, лишенных родительской опеки, при наличии сопровождения. Также, как решаются вопросы учета, приема и пребывания детей без сопровождения, возможность принимать в лагеря отдыха, на лечение или оздоровление, для психологической помощи и тому подобное", - рассказал он.

Сегодня в помощи нуждаются не только граждане, которые остались в Украине, вынужденно переехали в другие регионы, но и те, кто уехал за границу. Они сталкиваются со многими проблемами, часто остаются с ними один на один, не зная, где искать помощи в чужой стране, пояснил Павел Сушко.

В планах депутатов не только наладить взаимодействие между властью страны-пребывания, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями за рубежом, украинской властью для эффективного обеспечения потребностей переселенцев, но и выяснить, какие меры необходимы со стороны Украины для решения проблем переселенцев.