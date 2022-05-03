Стало відомо, як "Слуга народу" допомагатиме переселенцями за кордоном

"Попри всі складнощі, пов’язані з війною, наші громадяни повинні мати гідні умови життя: можливість працевлаштуватися, якісну медицину та освіту, харчування. Забезпечити для них нормальне та комфортне життя в іншій країні - наше завдання. А після завершення війни буде інше - створити такі ж умови для безпечного життя в Україні, аби продовжити її розбудову", - зазначила вона.

Так, днями розпочнеться серія робочих поїздок по країнах, які надали прихисток українцям. Депутати проїдуть по всій Європі: від Польщі до Нідерландів, від Естонії до Італії.

"Ми хочемо побачити, як живуть тимчасові переселенці, чи зможуть вони знайти роботу, чи мають доступ до медичних послуг, як навчають їхніх дітей, які проблеми виникають з оформленням документів тощо", - сказала член координаційної ради, голова підкомітету з питань вищої освіти комітету освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Як зазначила заступниця голови комітету з питань правової політики, народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря, народні депутати вже визначили найбільш проблемні питання для перебування тимчасових переселенців за кордоном - це освіта, медична допомога, працевлаштування та умови життя.

Для вивчення проблемних питань переселенців депутати розділилися на групи з визначених сфер (побутові умови, освіта, трудові ресурси, медичне забезпечення, захист дітей, інформаційне забезпечення). Так, наприклад заступник голови фракції "Слуги народу" Павло Сушко, займається питаннями захисту прав дітей.

"Перед собою ставлю завдання з’ясувати такі питання, як країна-перебування надає спеціальні умови для захисту дітей (спеціальне харчування, дозвілля, психологічна допомога, лікування та реабілітація для дітей з інвалідністю), які умови прийняття та перебування сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за наявності супроводу. Також, як вирішуються питання обліку, прийняття та перебування дітей без супроводу, можливість приймати в табори відпочинку, на лікування чи оздоровлення, для психологічної допомоги тощо", - розповів він.

Сьогодні допомоги потребують не лише громадяни, які залишилися в Україні, вимушено переїхали в інші регіони, а й ті, хто виїхав за кордон. Вони зіштовхуються з багатьма проблемами, часто залишаються з ними сам на сам, не знаючи, де шукати допомоги в чужій країні, пояснив Павло Сушко.

У планах депутатів не лише налагодити взаємодію між владою країни-перебування, дипломатичними представництвами та консульськими установами за кордоном, українською владою для ефективного забезпечення потреб переселенців, але й з’ясувати, які заходи необхідні з боку України для розв'язання проблем переселенців.