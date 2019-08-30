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Стало известно, где скрывается экс-глава НКРЭКУ

Новости » Политика    30.08.2019 - 14:41
Стало известно, где скрывается экс-глава НКРЭКУ
Фото: Дмитрий Волк (uacrisis.org)

Вовк в апреле вывез семью в Брюссель

Бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк 28 апреля 2019 года выехал с территории Украины в г. Брюссель (Бельгия). Об этом говорится в решени Соломенского районного суда г. Киева от 27 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как отмечается в материалах, по данным баз Государственной пограничной службы Украины, с апреля 2019 года Вовк не возвращался в Украину.

Кроме того, говорится в материалах, гражданская жена Вовка с детьми 30 апреля 2019 года также покинула территорию Украины в направлении Брюсселя.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Его и еще пятерых подозревают в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии якобы нанесен ущерб на 18,87 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Соломянский райсуд Киева отказался заочно арестовывать бывшего главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, причастного к введению так называемой формулы "Роттердам+".

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