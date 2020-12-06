Стало известно о скорой вакцинации Елизаветы II от COVID-19

94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее муж, 99-летний принц Филипп сделают прививку от коронавируса COVID-19. Это может произойти уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По информации издания, королева и ее муж получат вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет.

В Букингемском дворце отказались отвечать на запрос издания.

"Медицинские решения являются личными, и мы не будем это комментировать", - сказали в пресс-службе дворца.

РБК-Украина писало, что Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла не смог ответить на вопрос, могут ли вакцинированные от коронавируса люди быть переносчиками. По его словам, этот вопрос еще требует изучения.

Напомним, компании Pfizer и BioNTech совместно разработали вакцину от коронавируса. Исследования компаний показали, что их вакцина эффективна в 95% случаев коронавируса.

Первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания. Также ожидается, что в начале декабря эту вакцину позволят применять в США.