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Стало известно, сколько железнодорожных путей УЗ в аварийном состоянии

Киев, Вторник 03 ноября 2020 14:21
Стало известно, сколько железнодорожных путей УЗ в аварийном состоянии
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Половина железнодорожных путей "Укрзализныци" в аварийном состоянии, нужно ежегодно ремонтировать не менее 1000 км.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В том состоянии инфраструктуры, в котором сейчас находится УЗ, необходимо ремонтировать около 1000-1500 км в год. Мы имеем фактически ситуацию, что половина пути уже сейчас в очень плохом состоянии - аварийном или около аварийном", - рассказал Омелян.

По его словам, из-за плохого состояния железнодорожных путей скорость движения поездов упала в 2-3 раза ниже норматива. И, как следствие, для перевозки грузов нужно больше вагонов и локомотивов. Кроме того, растет количество аварий на железной дороге.

"Если бы инфраструктура позволяла, то мы могли бы отремонтировав имеющуюся количество тепловозов, и, закупив новые электровозы, совершенно спокойно перевозить больше груза, чем сейчас возится УЗ. Но из-за низкой скорости мы себе этого позволить не можем", - сказал Омелян.

Напомним, и.о. члена правления "Укрзализныци" Роман Черницкий заявил, что в 2021 году компания планирует капитально отремонтировать лишь 300 км путей. А в нынешнем году план работ не выполнили.

"Если говорить о модернизации путей, то, к сожалению, план выполнения работ, который был запланирован на уровне 500 км, будет выполнен где-то на уровне не более 100 км, в связи со срывом поставок материалов", - признал Черницкий.

Ранее президент Ассоциации "Укрвидтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что для "Укрзализныци" первоочередными должны быть инвестиции в развитие инфраструктуры и тягу, а не на приобретение вагонов.

В то же время директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк убежден, что "Укрзализныця" должна инвестировать в восстановление инфраструктуры, ведь уровень изношенности путей чрезвычайно высокий, что является опасным для пассажиров и грузовых перевозок.

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Новости Украины Транспорт УкрзализныцяВладимир Омелян

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