Стало відомо, скільки залізничних колій УЗ в аварійному стані

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

Половина залізничних колій "Укрзалізниці" в аварійному стані, потрібно щорічно ремонтувати щонайменше 1000 км.

Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"В тому стані інфраструктури, в якому зараз знаходиться УЗ, необхідно ремонтувати близько 1000-1500 км на рік. Ми маємо фактично ситуацію, що половина колії вже зараз в дуже поганому стані - аварійному чи близько аварійному", - розповів Омелян.

За його словами, через поганий стан залізничних колій швидкість руху потягів впала у 2-3 рази нижче нормативу. І, як наслідок, для перевезення вантажів потрібно більше вагонів та локомотивів. Окрім того, зростає кількість аварій на залізниці.

"Якби інфраструктура дозволяла, то ми могли б відремонтувавши наявну кількість тепловозів, і, закупивши нові електровози, абсолютно спокійно перевозити більше вантажу, ніж зараз возиться УЗ. Але через низьку швидкість ми собі цього дозволити не можемо", - сказав Омелян.

Нагадаємо, в.о. члена правління "Укрзалізниці" Роман Черницький заявив, що у 2021 році компанія планує капітально відремонтувати лише 300 км колій. А у нинішньому році план робіт не виконали.

"Якщо говорити про модернізацію шляхів, то, на жаль, план виконання робіт, який був запланований на рівні 500 км, буде виконаний десь на рівні не більше 100 км, у зв'язку зі зривом поставок матеріалів", - визнав Черницький.

Раніше президент Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко заявила, що для "Укрзалізниці" першочерговими мають бути інвестиції в розвиток інфраструктури та тягу, а не на придбання вагонів.

Водночас директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк переконаний, що "Укрзалізниця" має інвестувати у відновлення інфраструктури, адже рівень зношеності колій надзвичайно високий, що є небезпечним для пасажирів та вантажних перевезень.