UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, сколько заявок уже подано в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества за два дня

Фото: сколько заявок уже подано в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

26 августа Мининфраструктуры и Минцифры представили Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Пока там насчитывается более 270 тысяч сообщений от пострадавших украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена Комитета по вопросам цифровой трансформации Сергея Штепы в эфире телемарафона.

"Количество действительно огромное. Насколько мне известно на эту секунду уже подано более 270 тысяч сообщений о разрушенном или поврежденном имуществе. Представьте себе 270 тысяч зданий: это частные дома, это многоэтажные дома, это социальная, спортивная, школьная инфраструктура, учреждения здравоохранения ", - рассказал он

По данным Штепы, РФ уже нанесла непосредственно ущерб инфраструктуре в размере около 114 миллионов долларов.

"И это еще не окончательные цифры, потому что каждый день они продолжают свой ракетный террор", - добавил он.

Напомним, в июле Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине