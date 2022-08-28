Стало відомо скільки заявок вже подано в Реєстр пошкодженого та знищеного майна за два дні

26 серпня Мінінфраструктури та Мінцифри презентували Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Наразі там налічується понад 270 тисяч повідомлень від постраждалих українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена Комітету з питань цифрової трансформації Сергія Штепи в ефірі телемарафону.
"Кількість насправді величезна. Наскільки мені відомо на цю секунду вже подано понад 270 тисяч повідомлень про зруйноване або пошкоджене майно. Уявіть собі 270 тисяч будівель: це приватні будинки, це багатоповерхові будинки, це соціальна, спортивна, шкільна інфраструктура, заклади охорони здоров’я", - розповів він
За даними Штепи, РФ вже нанесла безпосередньо збитків інфраструктурі в розмірі близько 114 мільйонів доларів.
"І це ще не остаточні цифри, бо кожного дня вони продовжують свій ракетний терор", - додав він.
Нагадаємо, в липні Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроект про списання боргів за кредитами на майно громадян, знищене під час війни.
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