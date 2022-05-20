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Стало известно, сколько украинцев выехало за границу с начала вторжения РФ

Эвакуация мирных жителей (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

С 24 февраля из Украины выехало более 6,2 млн человек. Об этом в ходе международной конференции "Солидарность ЕС с Украиной: защита убегающих от войны людей", сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Из 6 млн 200 тысяч украинцев более 5 миллионов граждан переехали в страны ЕС. Наибольшее количество людей, более 3,3 млн человек, переехало в Польшу. Кроме того, более 1,2 миллиона граждан Украины уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС. Со средины апреля наблюдается и обратная тенденция – украинцы массово возвращаются домой. Предварительно более 1 млн человек вернулось в Украину.

Ранее сообщалось, что в Киеве возобновили работу почти 40 посольств.

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Вторжение России в Украинуэвакуация