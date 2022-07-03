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Стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов

Фото: около 800 тысяч украинцев потеряли жилье (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Около 800 тысяч граждан Украины остались без крыши над головой в результате полномасштабного вторжения России.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

По ее словам, больше всего разрушений жилого фонда зафиксировано на востоке и севере страны, где происходили и идут активные боевые действия.

"Российские оккупанты разрушили более 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев. Больше всего повреждений жилого фонда - в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях", - отметила Шуляк.

Нардеп добавила, что уже около 200 тысяч украинцев подали заявки на получение компенсации за разрушенное жилье.

Как зарегистрировать поврежденное жилье?

Владелец поврежденного/разрушенного дома или квартиры может самостоятельно подать заявление через "Дію" (на сайте или в приложении). Для этого нужно:

  • выбрать "Услуги" - "Поврежденное имущество";
  • указать что именно повредили или разрушили, площадь этого помещения и его адрес;
  • выбрать в каком состоянии имущество - повреждено частично, непригодное для жизни, уничтожено полностью;
  • описать повреждения, если есть фотографии - загрузить их.

Если у вас нет возможности воспользоваться онлайн-регистрацией, заявление можно подать через ЦПАУ или у нотариуса.

Напомним, что гражданам компенсируют расходы за ремонт поврежденного жилья, сделанный за свой счет.

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