Стало известно, сколько украинских детей РФ незаконно вывезла из Украины

Россия незаконно вывезла на оккупированные территории или депортировала около 181 тысячи детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченной президента Украины по правам детей и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.
"181 тысячу украинских детей россияне незаконно депортировали в РФ или перевезли на временно оккупированные территории. Из них 2 тысячи детей — сироты или лишенные родительской опеки", - рассказала она.
Также Герасимчук добавила, что в России готовят специальные изменения в закон, которые упростят процесс усыновления депортированных детей.
Украинское правительство уже начало разработку специального механизма для возвращения детей.
"Недавно уже было два успешных кейса возвращения девочки Киры и мальчика Ильи из Российской Федерации. Такие спецоперации планируются и на другие кейсы, которые у нас есть. Но подробности этих спецопераций и местонахождение детей я объявлять не могу по соображениям безопасности", - добавила уполномоченная по правам детей.
Напомним, что 623 ребенка пострадали в Украине из-за войны, развязанной Россией. По состоянию на утро воскресенья, 1 мая официальное число детей-жертв не изменилось - 219, а вот количество раненых возросло - свыше 404.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.