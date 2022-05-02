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Стало известно, сколько украинских детей РФ незаконно вывезла из Украины

Фото: стало известно, сколько украинских детей РФ незаконно вывезла из Украины (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россия незаконно вывезла на оккупированные территории или депортировала около 181 тысячи детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченной президента Украины по правам детей и детской реабилитации Дарьи Герасимчук.

"181 тысячу украинских детей россияне незаконно депортировали в РФ или перевезли на временно оккупированные территории. Из них 2 тысячи детей — сироты или лишенные родительской опеки", - рассказала она.

Также Герасимчук добавила, что в России готовят специальные изменения в закон, которые упростят процесс усыновления депортированных детей.

Украинское правительство уже начало разработку специального механизма для возвращения детей.

"Недавно уже было два успешных кейса возвращения девочки Киры и мальчика Ильи из Российской Федерации. Такие спецоперации планируются и на другие кейсы, которые у нас есть. Но подробности этих спецопераций и местонахождение детей я объявлять не могу по соображениям безопасности", - добавила уполномоченная по правам детей.

Напомним, что 623 ребенка пострадали в Украине из-за войны, развязанной Россией. По состоянию на утро воскресенья, 1 мая официальное число детей-жертв не изменилось - 219, а вот количество раненых возросло - свыше 404.

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