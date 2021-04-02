Стало известно, сколько резервистов могут призвать на фронт

"Согласно концепции военной кадровой политики в ВСУ на период до 2025 года, в условиях продолжения действия особого периода, планируется иметь на учете общую численность оперативного резерва на уровне около 250 тысяч человек", - сказал Завитневич.

Чтобы поддерживать навыки резервистов и стимулировать их заключать контракты на службу ежегодно планируют проводить сборы для около 20-25 тысяч человек. Завитневич считает, что если количество резервистов-контрактников возрастет, то именно они станут основой для комплектования боевых частей в особый период.

"Мы не боимся этого закона", - говорит ветеран АТО и военный психолог Андрей Козинчук в беседе с РБК-Украина.

Он считает, что только около 20% резервистов могут быть "отказниками" в случае объявления призыва. Но они имеют на это право, уверен военный психолог. "Они уже себе все доказали", - пояснил он.

Себя бывший военный относит к тем резервистам, которые сами, не дожидаясь указа президента, готовы добровольно вернуться на фронт. Правда, и причина для этого должна быть весомая - прямая атака россиян или прорыв линии обороны.

"Поверьте, снова будут ломиться в военкоматы... Я же по всем регионам езжу, общаюсь с ветеранами, и даже те, кто осели и имеют работу, семью, детей, в случае "четкого движа" (речь о военной атаке России, - ред.) сорвутся и бегом-бегом побегут", - заявил он.