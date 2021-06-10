Стало известно, сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из России

Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России. Это не менее 1,5 млрд долларов в год.

Об этом заявила в комментарии РБК-Украина директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова, говорится в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина" .

Отметим, в России заявили, что "Северный поток-2" планируют достроить в этом году.

"Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" другая сторона захочет избавиться "конкурента", - сказала Белькова.

На данный момент "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года.