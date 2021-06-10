Стало відомо, скільки втратить Україна від зупинки транзиту газу з Росії

Україна порахувала, скільки втратить від зупинки транзиту газу з Росії. Це не менше 1,5 млрд доларів на рік.

Про це заявила в коментарі РБК-Україна директор по взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова, йдеться в матеріалі "Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна" .

Зазначимо, в Росії заявили, що "Північний потік-2" планують добудувати в цьому році.

"Прямі збитки для української ГТС у разі відсутності транзиту складуть не менше 1,5 млрд доларів на рік. Але більше хвилює, що в разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2" інша сторона захоче позбутися "конкурента", - сказала Белькова.

На даний момент "Газпром" поставляє газ в Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року.