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Стало известно, сколько получил за июнь глава НАБУ

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 19:45
Стало известно, сколько получил за июнь глава НАБУ Фото: глава НАБУ Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник за июнь получил 215 тыс. грн. Это в 4 раза больше, чем у премьер-министра Дениса Шмыгаля, который за июнь получил 55,1 тыс. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ на запрос УН.

Должностной оклад Сытника составил 126 120 грн, доплата за выслугу лет - 50 448 грн, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 грн, доплата за ранг - 800 грн, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 грн, индексация зарплаты - 161 грн.

Налоги и сборы составили 42 тыс. грн.

После удержания налогов и сборов Сытник получил 173 368 грн.

Стоит отметить, что должностной оклад премьер-министра Дениса Шмыгаля в 4 раза меньше и составляет 46 775 гривен, командировочные - 8 254 гривны.

Таким образом, сумма средств, начисленная Шмыгалю в июне, составила 55 107 гривен. Сумма удержанных налогов составила 10 745 гривен. Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 44 361 гривну.

Как сообщалось, ранее Конституционный Суд признал, что указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ не соответствует Основному закону. Это решение может иметь значительные юридические и политические последствия.

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Артем Сытник
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