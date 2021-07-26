Стало відомо, скільки отримав за червень голова НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник за червень отримав 215 тис. грн. Це в 4 рази більше, ніж у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який за червень отримав 55,1 тис. гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь на запит УН.

Посадовий оклад Ситника склав 126 120 грн, доплата за вислугу років - 50 448 грн, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 12 612 грн, доплата за ранг - 800 грн, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 25 224 грн, індексація зарплати - 161 грн.

Податки і збори склали 42 тис. грн.

Після утримання податків і зборів Ситник отримав 173 368 грн.

Варто відзначити, що посадовий оклад прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в 4 рази менше і становить 46 775 гривень, на відрядження - 8 254 гривні.

Таким чином, сума коштів, нарахована Шмигаль в червні, склала 55 107 гривень. Сума утриманих податків склала 10 745 гривень. Фактична сума, отримана Шмигаль, склала 44 361 гривню.