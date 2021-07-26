Стало відомо, скільки отримав за червень голова НАБУ
Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник за червень отримав 215 тис. грн. Це в 4 рази більше, ніж у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який за червень отримав 55,1 тис. гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь на запит УН.
Посадовий оклад Ситника склав 126 120 грн, доплата за вислугу років - 50 448 грн, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 12 612 грн, доплата за ранг - 800 грн, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 25 224 грн, індексація зарплати - 161 грн.
Податки і збори склали 42 тис. грн.
Після утримання податків і зборів Ситник отримав 173 368 грн.
Варто відзначити, що посадовий оклад прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в 4 рази менше і становить 46 775 гривень, на відрядження - 8 254 гривні.
Таким чином, сума коштів, нарахована Шмигаль в червні, склала 55 107 гривень. Сума утриманих податків склала 10 745 гривень. Фактична сума, отримана Шмигаль, склала 44 361 гривню.
Як повідомлялось, раніше Конституційний Суд визнавв, що указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ не відповідає Основному закону. Це рішення може мати значні юридичні і політичні наслідки.