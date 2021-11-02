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Стало известно, сколько нелегальных мигрантов поймали в Украине с начала года

Новина українською →
Украина, Вторник 02 ноября 2021 15:01
Стало известно, сколько нелегальных мигрантов поймали в Украине с начала года Фото: сколько нелегальных мигрантов поймали в Украине с начала года (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

На границе с Беларусью украинские пограничники задержали за последние девять месяцев 13 нелегалов. По всей стране их количество составило 900 человек.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и угрожает ли он Украине".

Как рассказал спикер пограничной службы Андрей Демченко, эти цифры укладываются в средний показатель за последние годы.

По его словам, ежегодно пограничники задерживают около тысячи мигрантов.

Для сравнения, в начале 1990-х годов таких нарушителей ловили по 7-10 тысяч в год, в 2005-2006 годах - по 4-5 тысяч.

Представитель пограничной службы отметил, что ГПСУ пока не зафиксировала тенденцию к росту числа мигрантов в стране.

Пограничники добавляют, что чаще всего беженцев из Сирии, Турции, Молдовы, России, Алжира и других стран ловят у западных границ Украины при попытке незаконно проникнуть в страны ЕС.

Также достаточно много иностранцев пытаются использовать легальные каналы (туризм, обучение, лечение и т.д.) для того, чтобы попасть в Украину, а потом "мигрировать" на Запад.

В частности, в текущем году таких случаев было 6 700, человек не пустили в нашу страну.

Напомним, Государственная пограничная служба сейчас усиленно контролирует участок границы с Республикой Беларусь. К охране привлечена авиация, катера, а также патрулирование со служебными собаками.

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