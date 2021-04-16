UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно, сколько налогов компания "АТБ-Маркет" уплатила в 2020 году

Автор: РБК-Украина

Компания "АТБ-Маркет" по итогам 2020 года увеличила уплату налоговых платежей на 28%, заняв 11 место среди крупнейших налогоплательщиков страны. Сумма уплаченных ею налогов и сборов в бюджеты разных уровней составила 8,677 млрд грн.

Об этом говорится в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах", издаваемом при поддержке Государственной фискальной службы.

Вместе с тем компания сохранила титул крупнейшего налогоплательщика в сфере организованной розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.

Лидирующие места в первой десятке рейтинга заняли государственные сырьевые и энергетические монополии, а также представители высокомаржинальной отрасли по производству и реализации табачных изделий.

Как известно, компания "АТБ-Маркет" является частью корпорации "АТБ", в которую также входят ряд предприятий в сфере производства продуктов питания и логистики.

По итогам 2020 года все подразделения данной корпорации увеличили уплату налогов на 26%, обновив собственный исторический рекорд до 15,8 млрд грн.

Также корпорация является одним из крупнейших внутренних инвесторов в стране. Её инвестиции в экономику Украины на протяжении двух лет составят почти миллиард долларов США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины бюджетАТБНалоги
Читайте также
У Зеленского не против снижения налогов для бизнеса, но не сейчас
План Б без МВФ: советник Зеленского допускает сокращение расходов госбюджета
Прогноз погоды