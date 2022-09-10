Стало известно, сколько электроэнергии Украина будет экспортировать в Польшу

Украина активно реконструирует линию электропередач от Хмельницкой АЭС в польскую подстанцию Жешув для передачи до 1000 МВт. Эта реконструкция проходит в рамках договоренности о поставках электроэнергии из Украины в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Планировали закончить до 14 декабря, но благодаря ускорению работ можем завершить неделю раньше. Это позволит экспортировать в Польшу дополнительно до 1000 МВт. Со своей стороны просим Польшу содействовать в расширении экспортных квот в рамках ENTSO-Е", - рассказал он.

Кроме того, добавил Шмыгаль, Украина также готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу.

"Речь идет о 100 тысячах тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим польским партнерам. Запасы угля на наших складах почти 2 млн тонн, это в 2,5 раза больше, чем на эту дату в прошлом году", - рассказал глава правительства.