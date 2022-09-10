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Стало відомо, скільки електроенергії Україна експортуватиме до Польщі

Фото: скільки електроенергії Україна експортуватиме до Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна активно реконструює лінію електропередачі від Хмельницької АЕС до польської підстанції Жешув для передачі до 1000 МВт. Ця реконструкція відбувається в рамках домовленості про постачання електроенергії з України до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Планували закінчити до 14 грудня, але завдяки пришвидшенню робіт можемо завершити на тиждень раніше. Це дозволить експортувати до Польщі додатково до 1000 МВт. Зі свого боку просимо Польщу сприяти в розширенні експортних квот у рамках ENTSO-Е", - розповів він.

Крім того, як додав Шмигаль, Україна також готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі.

"Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам. Запаси вугілля на наших складах майже 2 млн тонн, це в 2,5 рази більше, ніж на цю дату минулого року", - розповів голова уряду.

Як повідомлялось, Польща звернулася до України з проханням про постачання електроенергії. Київ готовий піти на зустріч, тому незабаром українські електростанції постачатимуть електрику в сусідню країну.

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