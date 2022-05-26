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Стало известно, сколько детей погибли с начала войны в Украине

Фото: уже 240 детей погибли с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 676 детей пострадали. Из которых 240 детей погибли и более 436 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 151, Киевской - 116, Харьковской - 105, Черниговской - 68, Луганской - 50, Херсонской - 49, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Так, правоохранители выяснили, что в результате обстрела врагом гражданских автомобилей в Николаевском районе Николаевской области погибло двое детей.

Также стало известно, что во время обстрела Мариуполя получила ранения 16-летняя девушка.

Кроме того, 24 мая в результате обстрелов войсками РФ с. Красногоровка Донецкой области получила тяжелое ранение с ампутацией нижней конечности 6-летняя девочка.

В этот же день из-за обстрела оккупантами г. Балаклея Харьковской области тяжело ранен 9-летний ребенок.

Как добавляют в Генпрокуратуре, из-за бомбардировок и обстрелов войсками РФ украинских городов и сел повреждено 1883 учреждения образования. При этом 178 из них разрушены полностью.

В ведомстве информируют, предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через Единый доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

Напомним, недавно оккупанты нанесли ракетный удар по центру Лозовой Харьковской области. В результате обстрела ранения получили 7 человек, в том числе ребенок.

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Дети войныВойна России против Украины