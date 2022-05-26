Стало відомо, скільки дітей загинуло від початку війни в Україні

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 105, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Так, правоохоронці з'ясували, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів в Миколаївському районі Миколаївської області загинуло двоє дітей.

Також стало відомо, що під час обстрілу Маріуполя отримала поранення 16-річна дівчина.

Крім того, 24 травня внаслідок обстрілів військами РФ с. Красногорівка Донецької області отримала тяжке поранення з ампутацією нижньої кінцівки 6-річна дівчинка.

Цього ж дня через обстріл окупантами м. Балаклія Харківської області тяжко поранена 9-річна дитина.

Як додають в Генпрокуратурі, через бомбардування та обстріли військами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1883 заклади освіти. При цьому 178 з них зруйновано повністю.

У відомстві інформують, надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Нагадаємо, нещодавно окупанти завдали ракетного удару по центру Лозової Харківської області. В результаті обстрілу поранення отримали 7 осіб, у тому числі дитина.

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