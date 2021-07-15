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Стало известно, сколько больниц в Украине проводят трансплантацию

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Киев, Четверг 15 июля 2021 09:58
Стало известно, сколько больниц в Украине проводят трансплантацию Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, сколько больниц в Украине проводят трансплантацию. Сейчас есть 20 таких заведений.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"Всего за полгода сделали 126 операций по трансплантации: 93 пересадки почки, 22 пересадки печени и 11 пересадок сердца", - отметил он.

Напомним, в Украине в 2021 году планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. Это более чем вдвое больше, чем в 2020 году - тогда было проведено 118 операций.

Отметим, в августе в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.

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