Стало известно, сколько больниц в Украине проводят трансплантацию
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, сколько больниц в Украине проводят трансплантацию. Сейчас есть 20 таких заведений.
Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
"Всего за полгода сделали 126 операций по трансплантации: 93 пересадки почки, 22 пересадки печени и 11 пересадок сердца", - отметил он.
Напомним, в Украине в 2021 году планируют провести 250 трансплантаций органов и тканей. Это более чем вдвое больше, чем в 2020 году - тогда было проведено 118 операций.
Отметим, в августе в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.