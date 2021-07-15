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Стало відомо, скільки лікарень в Україні проводять трансплантацію

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Київ, Четвер 15 липня 2021 09:58
Стало відомо, скільки лікарень в Україні проводять трансплантацію Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, скільки лікарень в Україні проводять трансплантацію. Наразі є 20 таких закладів.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Усього за півроку зробили 126 операцій з трансплантації: 93 пересадки нирки, 22 пересадки печінки та 11 пересадок серця", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні у 2021 році планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. Це більш ніж вдвічі більше, ніж в 2020 році - тоді було проведено 118 операцій.

Зазначимо, в серпні в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози.

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