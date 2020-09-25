Стало известно, как сделать подключения к электросетям проще и дешевле

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Из-за проблем с подключениями к электросетям Украина теряет 60% инвесторов. Главные влияющие факторы - бюрократия и высокая стоимость подключений.

Об этом заявил член Национального совета реформ при Офисе президента Михеил Саакашвили на презентации инициатив Офиса простых решений и результатов для депутатов "Слуги народа".

Эксперты заявили, что решить проблему стоимости можно путем перевода части оплаты за подключения на оператора системы распределения и пересмотра стимулирующего тарифа для них.

"Приходит инвестор и говорит, чтобы ты в Украине просто провел провод, чтобы подключить к электричеству свой бизнес тебе нужно 2 года иногда. Он идёт в соседнюю Словакию, он идёт в Россию. Теряем 60% инвестиций", - заявил Саакашвили.

Основную проблему Саакашвили видит в бюрократии и высокой стоимости.

"Сегодня главная проблема - это бюрократические процедуры. У нас сегодня просто всё медленно и поэтому все дороже", - добавил он.

Эксперты предлагают улучшить условия присоединения к сетям переведя часть стоимости подключения к сетям на оператора системы распределения. Для того чтобы компании могли покрыть эту стоимость надо пересмотреть ставки доходности в стимулирующем тарифообразовании для облэнерго.

Предлагается также изменить доходность с 3% на 7%. По мнению экспертов, это поможет повысить инвестиционную привлекательность страны.

Напомним, ранее экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех заявил, что позиция Украины в рейтинге Doing Business зависит от понижения стоимости подключения к электросетям путем пересмотра стимулирующего тарифа.