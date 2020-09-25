Стало відомо, як зробити підключення до електромереж простіше і дешевше

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Через проблеми з підключенням до електромереж Україна втрачає 60% інвесторів. Головні фактори, що впливають, - бюрократія і висока вартість підключення.

Про це заявив член Національної ради реформ при Офісі президента Міхеїл Саакашвілі на презентації ініціатив Офісу простих рішень і результатів для депутатів "Слуги народу".

Експерти заявили, що розв'язати проблему вартості можна шляхом переведення частини оплати за підключення на оператора системи розподілу і перегляду стимулюючого тарифу для них.

"Приходить інвестор і говорить, щоб ти в Україні просто провів провід, щоб приєднати до електрики свій бізнес тобі потрібно 2 роки іноді. Він йде в сусідню Словаччину, він йде в Росію. Втрачаємо 60% інвестицій", - заявив Саакашвілі.

Основну проблему Саакашвілі бачить в бюрократії і високій вартості.

"Сьогодні головна проблема - це бюрократичні процедури. У нас сьогодні просто все повільно і тому все дорожче", - додав він.

Експерти пропонують поліпшити умови приєднання до мереж перевівши частину вартості підключення до мереж на оператора системи розподілу. Для того, щоб компанії могли покрити цю вартість треба переглянути ставки прибутковості стимулююче тарифоутворення для обленерго.

Пропонується також змінити прибутковість з 3% на 7%. На думку експертів, це допоможе підвищити інвестиційну привабливість країни.

Нагадаємо, раніше екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех заявив, що позиція України в рейтингу Doing Business залежить від зниження вартості підключення до електромереж шляхом перегляду стимулюючого тарифу.