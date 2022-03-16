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Стало известно, что российские оккупанты используют украденные автомобили с надписью "Квочка"

Фото: российские оккупанты используют украденные автомобили с надписью "Квочка" (пресс-служба UFL)
Автор: Артем Горовенко

Агрохолдинг "Авангард", производитель яиц торговой марки "Квочка", предупреждает о том, что российские оккупанты украли в Херсонской области 6 брендированных под перевозки яиц грузовиков, и сообщает номера этих автомобилей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Брендированные грузовые автомобили с надписями "Квочка" были украдены российскими оккупантами из птицефабрики "Чернобаевская", которая оказалась в зоне оккупации российскими войсками. С какой целью были похищены автомобили, пока неизвестно, но очевидно они могут использоваться для перевозки личного состава агрессора или совершения провокаций", - говорится в сообщении компании.

В свою очередь, агрохолдинг "Авангард" просит всех, кто увидит брендированные автомобили "Квочка" с указанными ниже номерами государственной регистрации, быть крайне осторожными и сообщать о передвижении этих грузовиков по территории Украины правоохранительные органы.

Оккупанты могут использовать для совершения преступлений автомобили с такими номерными знаками: АА9508ОО, КА2368СВ, КА2643ЕХ, АА958700, АА8971РР, АА9155ХС.

Напомним, ранее сообщалось, что птицефабрика "Чернобаевская" в Херсонской области из-за военных действий со стороны РФ осталась без возможности кормить птицу, подвозить работников к рабочим местам и вывозить готовую продукцию, что грозит вымиранием и последующей экологической катастрофой.

Птицефабрика полностью обесточена, а производство полностью остановлено. Часть готовой продукции и кур несмотря на обстрелы удалось раздать местному населению, но большая часть из 3 млн птиц погибает из-за невозможности ее кормления

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