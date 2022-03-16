Стало відомо, що російські окупанти використовують вкрадені автомобілі з написом "Квочка"

"Брендовані вантажні автомобілі з написами "Квочка" були вкрадені російськими окупантами з птахофабрики "Чорнобаївська", яка опинилась в зоні окупації російськими військами. З якою метою були викрадені автомобілі, наразі невідомо, але вочевидь вони можуть використовуватись для перевезення особового складу агресора чи вчинення провокацій", - йдеться в повідомленні компанії.

Своєю чергою, агрохолдинг "Авангард" просить усіх, хто побачить брендовані автомобілі "Квочка" з зазначеними нижче номерами державної реєстрації, бути вкрай обережними й повідомляти про пересування цих вантажівок територією України правоохоронні органи.

Окупанти можуть використовувати для вчинення злочинів автомобілі з такими номерними знаками: АА9508ОО, КА2368СВ, КА2643ЕХ, АА958700, АА8971РР, АА9155ХС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що птахофабрика "Чорнобаївська" у Херсонській області через воєнні дії з боку РФ залишилася без можливості годувати птицю, підвозити працівників до робочих місць та вивозити готову продукцію, що загрожує вимиранням та подальшою екологічною катастрофою.

Птахофабрика повністю знеструмлена, а виробництво повністю зупинено. Частину готової продукції і курей попри обстріли вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина з 3 млн птахів гине через неможливість її годування