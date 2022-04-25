UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно, когда Рада может принять закон о запрете пророссийских партий в Украине

Фото: председатель ВРУ Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада может принять закон о запрете пророссийских партий на следующем заседании. Механизм для соответствующего запрета уже начали разрабатывать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Верховная рада в первом чтении приняла соответствующий законопроект о запрете пророссийских партий. Я думаю, что на следующем пленарном заседании мы уже в целом примем этот документ. Там есть ряд поправок, которые сейчас рассматриваются в комитете", - рассказал он.

Стефанчук подчеркнул, что в Украине кроме проукраинских партий не может быть никаких других. Именно эта позиция, по его словам, заложена в законопроекте.

"Все партии должны быть объединены служением украинскому народу. А исповедующие интересы других стран не имеют права быть представлены ни в политикуме, ни в социуме", - подчеркнул спикер Рады.

Детальнее о работе народных депутатов в условиях военного времени, о "красных линиях" в переговорах с Россией, а также о том, что ждет коллаборантов, пророссийские партии и УПЦ Московского патриархата, читайте в интервью РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан Стефанчук