Стало відомо, коли Рада може прийняти закон про заборону проросійських партій в Україні

Верховна рада може прийняти закон про заборону проросійських партій на наступному засіданні. Механізм для відповідної заборони уже почали розробляти.

"Верховна рада в першому читанні ухвалила відповідний законопроект – про заборону проросійських партій. Я думаю, що на наступному пленарному засіданні ми вже в цілому приймемо цей документ. Там є низка поправок, які зараз розглядаються у комітеті", - розповів він.

Стефанчук наголосив, що в Україні, крім проукраїнських партій, не може бути ніяких інших. Саме ця позиція, за його словами, закладена в цьому законопроекті.

"Всі партії повинні бути об'єднаними служінням українському народу. А ті, які сповідують інтереси інших країн, не мають права бути представленими ні в політикумі, ні в соціумі", - підкреслив спікер Ради.