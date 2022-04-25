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Стало відомо, коли Рада може прийняти закон про заборону проросійських партій в Україні

Фото: голова ВРУ Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада може прийняти закон про заборону проросійських партій на наступному засіданні. Механізм для відповідної заборони уже почали розробляти.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Верховна рада в першому читанні ухвалила відповідний законопроект – про заборону проросійських партій. Я думаю, що на наступному пленарному засіданні ми вже в цілому приймемо цей документ. Там є низка поправок, які зараз розглядаються у комітеті", - розповів він.

Стефанчук наголосив, що в Україні, крім проукраїнських партій, не може бути ніяких інших. Саме ця позиція, за його словами, закладена в цьому законопроекті.

"Всі партії повинні бути об'єднаними служінням українському народу. А ті, які сповідують інтереси інших країн, не мають права бути представленими ні в політикумі, ні в соціумі", - підкреслив спікер Ради.

Детальніше про роботу народних депутатів в умовах воєнного часу, про "червоні лінії" у переговорах з Росією, а також про те, що чекає на колаборантів, проросійські партії та УПЦ Московського патріархату, читайте в інтерв'ю РБК-Україна.

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Руслан Стефанчук