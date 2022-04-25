Стало известно, когда Рада может принять закон о запрете пророссийских партий в Украине
Верховная рада может принять закон о запрете пророссийских партий на следующем заседании. Механизм для соответствующего запрета уже начали разрабатывать.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Верховная рада в первом чтении приняла соответствующий законопроект о запрете пророссийских партий. Я думаю, что на следующем пленарном заседании мы уже в целом примем этот документ. Там есть ряд поправок, которые сейчас рассматриваются в комитете", - рассказал он.
Стефанчук подчеркнул, что в Украине кроме проукраинских партий не может быть никаких других. Именно эта позиция, по его словам, заложена в законопроекте.
"Все партии должны быть объединены служением украинскому народу. А исповедующие интересы других стран не имеют права быть представлены ни в политикуме, ни в социуме", - подчеркнул спикер Рады.
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