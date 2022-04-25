Стало відомо, коли Рада може прийняти закон про заборону проросійських партій в Україні
Верховна рада може прийняти закон про заборону проросійських партій на наступному засіданні. Механізм для відповідної заборони уже почали розробляти.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів спікер парламенту Руслан Стефанчук.
"Верховна рада в першому читанні ухвалила відповідний законопроект – про заборону проросійських партій. Я думаю, що на наступному пленарному засіданні ми вже в цілому приймемо цей документ. Там є низка поправок, які зараз розглядаються у комітеті", - розповів він.
Стефанчук наголосив, що в Україні, крім проукраїнських партій, не може бути ніяких інших. Саме ця позиція, за його словами, закладена в цьому законопроекті.
"Всі партії повинні бути об'єднаними служінням українському народу. А ті, які сповідують інтереси інших країн, не мають права бути представленими ні в політикумі, ні в соціумі", - підкреслив спікер Ради.
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