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Стало известно, кто представит делегацию США на саммите Крымской платформы

Автор: Валерия Полищук

Делегацию Соединенных Штатов на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхолм. Также в делегацию входит временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 23-24 августа 2021 года. Возглавит делегацию достопочтенная Дженнифер М. Грэнхолм, министр энергетики США", - говорится в сообщении.

Также в состав делегации вошел помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт.

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