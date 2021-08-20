Стало известно, кто представит делегацию США на саммите Крымской платформы

Делегацию Соединенных Штатов на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхолм. Также в делегацию входит временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

"Президент Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 23-24 августа 2021 года. Возглавит делегацию достопочтенная Дженнифер М. Грэнхолм, министр энергетики США", - говорится в сообщении.

Также в состав делегации вошел помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт.