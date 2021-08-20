RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи

Автор: Валерія Поліщук

Делегацію Сполучених Штатів на саміті Кримської платформи очолить міністр енергетики США Дженніфер м.Гренхолм. Також до делегації входить тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Президент Джо Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва, України, для участі в саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності 23-24 серпня 2021 року. Очолить делегацію Дженніфер м. Гренхолм, міністр енергетики США", - йдеться в повідомленні.

Також до складу делегації увійшов помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКримська платформа