Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2020 в Токио

Такое решение было принято на общекомандных сборах Олимпийской команды Украины.

В НОК отметили, что впервые в истории проведения Олимпийских игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину. "Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства", - уточнили в комитете.

"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию", - сказала Елена Костевич.

Богдан Никишин в свою очередь поблагодарил сборную за оказанное доверие и уважение. "Положительно отношусь к том, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией", - добавил он.