Стало известно, когда Помпео посетит Северную Корею

Визит Помпео в КНДР продлиться с 5 по 7 июля

Государственный секретарь США Майк Помпео 5 июля отправится с официальным визитом в Северную Корею. Об этом сообщает Reuters.

"Чтобы продолжить идущую и важную работу по денуклеаризации на Корейском полуострове, госсекретарь Помпео отправится в Северную Корею 5 июля для встречи с северокорейским лидером и его командой", - заявила Сара Сандэрс.

Так, визит Помпео в КНДР продлиться с 5 по 7 июля. Кроме того, в Госдепе добавили, что Майк Помпео также посетит Японию, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты и Брюссель до 12 июля.

Сообщается, что Помпео встретится с руководством Японии и Северной Кореи в Токио 7 и 8 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил в воскресенье, что США могут демонтировать основную часть оружейных программ Северной Кореи в течение года.

Вашингтон разработал программу по демонтажу оружия массового уничтожения КНДР.

Вместе с тем, высший офицер госдепартамента по контролю над вооружениями при президенте Бараке Обаме Томас Сэстман сообщил, что считает "физически" нереальным за год демонтировать большую часть программ Северной Кореи.