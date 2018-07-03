Стало відомо, коли Помпео відвідає Північну Корею

Візит Помпео в КНДР триватиме з 5 по 7 липня

Державний секретар США Майк Помпео 5 липня вирушить з офіційним візитом в Північну Корею. Про це повідомляє Reuters.

"Щоб продовжити важливу роботу по денуклеаризації на Корейському півострові, держсекретар Помпео відправиться в Північну Корею 5 липня для зустрічі з північнокорейським лідером і його командою", - заявила Сара Сандерс.

Так, візит Помпео в КНДР триватиме з 5 по 7 липня. Крім того, в Держдепі додали, що Майк Помпео також відвідає Японію, В'єтнам, Об'єднані Арабські Емірати і Брюссель до 12 липня.

Повідомляється, що Помпео зустрінеться з керівництвом Японії і Північної Кореї в Токіо 7 і 8 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон заявив у неділю, що США можуть демонтувати основну частину збройових програм Північної Кореї протягом року.

Вашингтон розробив програму демонтажу зброї масового знищення КНДР.

Разом з тим, вищий офіцер держдепартаменту з контролю над озброєннями при президентові Бараку Обамі Томас Сестман повідомив, що вважає "фізично" нереальним за рік демонтувати більшу частину програм Північної Кореї.