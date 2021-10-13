Стало известно, почему у партии Колесникова нет перспектив попасть в Раду

С одной стороны прямой критики президента Владимира Зеленского Колесников аккуратно избегает. Тогда как украинский избиратель любит четко понимать, кто за кого и кто против. Просто стоять в сторонке и давать "конструктивные советы", которых никто не просит, - верный путь к поражению.

Даже за последние года было несколько примеров того, как партии, маневрировавшие между властью и оппозицией и пытавшиеся усидеть на двух стульях, заканчивали тем, что проваливались между ними. Но чужие ошибки никого не учат, в том числе и в политике.

"Мы хотим, чтобы Украина через двадцать лет вошла в "Большую двадцатку", - говорится на официальном сайте "Наш дом - Украина".

Но пока, учитывая вышеописанное, более адекватной амбицией для партии выглядит только попадание в любой из горсоветов на Донбассе.