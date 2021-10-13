Стало відомо, чому у партії Колесникова немає перспектив потрапити в Раду

З одного боку прямої критики президента Володимира Зеленського Колесніков акуратно уникає. Тоді як український виборець любить чітко розуміти, хто за кого і хто проти. Просто стояти осторонь і давати "конструктивні поради", яких ніхто не просить, - вірний шлях до поразки.

Навіть за останні роки було кілька прикладів того, як партії, маневрувати між владою і опозицією і намагалися всидіти на двох стільцях, закінчували тим, що провалювалися між ними. Але чужі помилки нікого не вчать, в тому числі і в політиці.

"Ми хочемо, щоб Україна через двадцять років увійшла до"Великої двадцятки", - йдеться на офіційному сайті "Наш дім - Україна".

Але поки, з огляду на вищеописане, більш адекватною амбіцією для партії виглядає тільки потрапляння в будь-яку з міськрад на Донеччині.