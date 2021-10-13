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Стало відомо, чому у партії Колесникова немає перспектив потрапити в Раду

Автор: Наталія Гурковська

Нова партія "Україна - наш дім", лідером якої є Борис Колесніков, може так і залишитися тільки "партією міськради на Донбасі" через свою невиразну позицію на осі "влада-опозиція".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Партія регіонів-лайт. Чому у новій партії Колесникова немає перспектив".

З одного боку прямої критики президента Володимира Зеленського Колесніков акуратно уникає. Тоді як український виборець любить чітко розуміти, хто за кого і хто проти. Просто стояти осторонь і давати "конструктивні поради", яких ніхто не просить, - вірний шлях до поразки.

Навіть за останні роки було кілька прикладів того, як партії, маневрувати між владою і опозицією і намагалися всидіти на двох стільцях, закінчували тим, що провалювалися між ними. Але чужі помилки нікого не вчать, в тому числі і в політиці.

"Ми хочемо, щоб Україна через двадцять років увійшла до"Великої двадцятки", - йдеться на офіційному сайті "Наш дім - Україна".

Але поки, з огляду на вищеописане, більш адекватною амбіцією для партії виглядає тільки потрапляння в будь-яку з міськрад на Донеччині.

Детальніше про те, як новий політпроект копіює ідеї і риторику вже забутої Партії регіонів, викликає асоціації з російською політикою і чому у нього немає реальних електоральних шансів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Борис Колесніков