Стало известно, почему задержался паспортный контроль Порошенко в "Жулянах"

Паспортный контроль бывшего президента Украины Петра Порошенко в аэропорту Киева им. Сикорского ("Жуляны") задержался из-за необходимых процедур. В частности, пограничники сообщили о его прибытии правоохранителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
В релизе говорится, что пограничники четко соблюдали нормы законодательства при пересечении границы Порошенко.
"Отметим, Госпогранслужба обеспечивает розыск в пунктах пропуска через государственную границу лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда, а также выполнение в установленном порядке поручений правоохранительных органов. В ходе мер контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Также в Госпогранслужбе опровергли манипуляции о том, что Порошенко якобы пытались не пустить в Украину.
"Кроме того, каждый человек проходит определенные меры пограничного контроля, которые продолжаются необходимое количество времени. В дальнейшем Петр Порошенко был оформлен в пограничном отношении на въезд в Украину", - добавили в ГПС.
Напомним, сегодня бывший президент вернулся в Украину, в Печерском районном суде ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене и содействии террористическим организациям. Представители Госбюро расследований пытались ему прямо в аэропорту вручить повестку в суд.
РБК-Украина следит за событиями в обновляемом материале "С самолета в суд. Порошенко вернулся в Украину: все подробности".