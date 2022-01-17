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Стало известно, почему задержался паспортный контроль Порошенко в "Жулянах"

Автор: Илона Свиридова

Паспортный контроль бывшего президента Украины Петра Порошенко в аэропорту Киева им. Сикорского ("Жуляны") задержался из-за необходимых процедур. В частности, пограничники сообщили о его прибытии правоохранителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В релизе говорится, что пограничники четко соблюдали нормы законодательства при пересечении границы Порошенко.

"Отметим, Госпогранслужба обеспечивает розыск в пунктах пропуска через государственную границу лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда, а также выполнение в установленном порядке поручений правоохранительных органов. В ходе мер контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе опровергли манипуляции о том, что Порошенко якобы пытались не пустить в Украину.

"Кроме того, каждый человек проходит определенные меры пограничного контроля, которые продолжаются необходимое количество времени. В дальнейшем Петр Порошенко был оформлен в пограничном отношении на въезд в Украину", - добавили в ГПС.

Напомним, сегодня бывший президент вернулся в Украину, в Печерском районном суде ему будут избирать меру пресечения по делу о государственной измене и содействии террористическим организациям. Представители Госбюро расследований пытались ему прямо в аэропорту вручить повестку в суд.

РБК-Украина следит за событиями в обновляемом материале "С самолета в суд. Порошенко вернулся в Украину: все подробности".

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Петр Порошенко