Стало известно, почему задержался паспортный контроль Порошенко в "Жулянах"

В релизе говорится, что пограничники четко соблюдали нормы законодательства при пересечении границы Порошенко.

"Отметим, Госпогранслужба обеспечивает розыск в пунктах пропуска через государственную границу лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования и суда, а также выполнение в установленном порядке поручений правоохранительных органов. В ходе мер контроля о прибытии Петра Порошенко в Украину пограничники сообщили представителям правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе опровергли манипуляции о том, что Порошенко якобы пытались не пустить в Украину.

"Кроме того, каждый человек проходит определенные меры пограничного контроля, которые продолжаются необходимое количество времени. В дальнейшем Петр Порошенко был оформлен в пограничном отношении на въезд в Украину", - добавили в ГПС.