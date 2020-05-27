Стало известно, почему трагедию в Кагарлыке комитет ВР рассмотрит в закрытом режиме

Членов комитета проинформируют о недопустимости разглашения сведений дела
Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит дело о трагедии в Кагарлыке в закрытом заседании из-за особенностей совершенного преступления. Глава комитета Денис Монастырский уверен, что все члены комитета поддержат решение о закрытом заседании.
Об этом парламентарий рассказал РБК-Украина.
"Во-первых, это связано с особенностью самого преступления, ведь речь идет о сексуальном преступлении и там есть подробности, которые не могут быть обнародованы публично. А во-вторых, там есть тайна досудебного расследования", - отметил депутат.
Монастырский также подчеркнул, что члены комитета будут проинформированы о недопустимости разглашения сведений этого досудебного расследования.
Так, на заседании комитета 1 июня планируется заслушать правоохранителей и выяснить, были ли собраны в надлежащий процессуальный способ все необходимые доказательства вины задержанных полицейских.
Кроме того, Монастырский допускает создание временной следственной комиссии по событиям в Кагарлыке.
"Касательно создания ВСК, то мы будем делать выводы уже после того, как все заслушаем (на комитете 1 июня, - ред.), но по моему убеждению, ВСК нужно создавать тогда, когда мы увидим, что не выполняет все необходимое ГБР и появляются какие-то сложности в расследовании", - добавил нардеп.
Глава комитета подчеркнул, что еще "однозначно рано" говорить о политической ответственности министра внутренних дел или главы Нацполиции за трагедию в Кагарлыке.
Напомним, правоохранительный комитет ВР 1 июня соберется на закрытое заседание по делу об изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции.
Как писало РБК-Украина, в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыке двое сотрудников изнасиловали женщину, после чего было принято решение об реорганизации отдела.
Автор: Олег Черныш