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Стало известно, почему Киркорова исключили из "черного списка"

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Киев, Воскресенье 27 июня 2021 17:23
Стало известно, почему Киркорова исключили из "черного списка" Фото: Филипп Киркоров (wikimedia.org Serge Serebro)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины просила исключить российского певца Филиппа Киркорова из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, в связи с судебными прецедентами. Спецслужба нуждается в дополнительной обработке его вопроса.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021, в котором отмечается наличии судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке данному вопросу", - сообщили в СБУ.

Напомним, 24 июня сообщалось, что Киркорова включили в "черный список". Причина такого решения не называлась, но, например, известно, что он время от времени гастролирует в оккупированном Крыму.

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Служба безопасности Украины Филипп Киркоров
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